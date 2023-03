Am Kap der guten Weine: Südafrikas Geheimwaffe namens Pinotage

Die Erfolgsgeschichte begann 1925, als die Rebsorte an der südafrikanischen Universität Stellenbosch neu gezüchtet wurde. Ab 1959 wurde sie unter dem Namen Pinotage vermarktet. Der Grund für den raschen Aufstieg: Sie gedieh in dem trockenen und warmen Klima Südafrikas einfach besser. Nach wie vor wird die Pinotagerebe fast ausschließlich hier angebaut, kleine Bestände gibt es lediglich in Neuseeland, Australien, Brasilien, Israel und Kalifornien.

Was aber ist so besonders an diesem Wein, dass bilaterale Unstimmigkeiten in Kauf genommen wurden? Es sei die Bandbreite, sagt Du Toit. „Von leicht bis schwer, von fruchtig bis rauchig – es hängt vom Winzer ab, was er daraus macht.“ Und vor allem von seinem Können. Der Lanzerac Pionier Pinotage, eines der Aushängeschilder des Weinguts, ist eine Hommage an den ersten kommerziell abgefüllten Wein dieser Art, „kräftig und geprägt von Aromen wie roten Früchten, Schokolade und Karamell“, fachsimpelt der Kenner. In den weitläufigen Kellern von Lanzerac lagern sogar noch sechs Flaschen dieses ersten Pinotage aus dem Jahr 1959. Den Schlüssel zu diesem kostbaren Weinfach habe er allerdings nicht. „Das ist nur drei Menschen hier vorbehalten“, sagt Du Toit.