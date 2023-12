Doppelt an der Spitze dieser Leistungen steht ab übermorgen der Umweltökonom Gerald Dunkel-Schwarzenberger. Am 1. Jänner übernimmt er die Präsidentschaft des Österreichischen Alpenvereins, dem alpinen Dachverband steht er schon länger vor. Er glaubt, dass sich in den Bergen vieles verändern wird.

KURIER: Alleine im Alpenverein arbeiten jährlich 25.000 Ehrenamtliche mehr als eineinhalb Millionen Stunden. Was wäre der Bergsommer ohne sie?

Dunkel-Schwarzenberger: 65 Prozent der Sommerurlauber geben an, dass sie zum Wandern kommen, für viele sei es sogar die Hauptaktivität. Als Präsident des VAVÖ (Verband alpiner Vereine Österreichs) betone ich, dass es eine wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Tourismus und dem Sportministerium gibt. Aber auch, dass die Förderungen natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Alleine der Alpenverein investiert zehn bis zwölf Millionen Euro jährlich in alpine Infrastruktur und 80 Prozent davon kommen aus Mitgliedsbeiträgen. Unsere Ehrenamtlichen leisten die Arbeit von tausend Vollzeitstellen. Sie machen das alle sehr gerne. Aber um neue Herausforderungen zu bestreiten, ist die öffentliche Hand gefordert.

