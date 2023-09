Almenland: Zwischen Hügeln liegen schöne Fleckerln

Es ist so ruhig, dass man eine Stecknadel im Heuhaufen fallen hören würde. Plötzlich– Kuhglockengebimmel. Man erschrickt fast. Der Blick wandert rüber auf die Sommeralm, eine von 125 zusammenhängenden und bewirtschafteten Almweiden im Naturpark Almenland. Die Route führt nun über einen „Karlsplatz“, was Wiener vielleicht kurz amüsieren mag. Beglückender ist der Duft frisch gemähten Grases und ein freundlich winkender Traktorfahrer. Vom Zielort Brandlucken geht es über das „Schöne Kreuz“ wieder retour – gute Wahl, denn der folgende verwunschene, enge Wurzelpfad wird zum Highlight des etwa zweieinhalbstündigen Ausflugs.

Kürzere Wanderung

Eine etwa kürzere Brandlucken-Alternative ist der Vogelbeer-Panoramaweg, der vom St. Kathreiner Ortszentrum weg meist gemütlich am Waldrand entlang führt. Zu Beginn leuchten den Wanderer eher Him- als Vogelbeeren an. Auf der Grubbauer Höhe angekommen, lässt sich an klaren Tagen in der Ferne Slowenien ausmachen. Beim Talwärts-Traben locken zwei lokale Attraktionen: Entweder bei der Edelbrennerei Graf mit einem Schlückchen Vogelbeerbrand auftanken und/oder in die „Hängenden Gärten der Sulamith“, einer 4.000 m2 großen Heilpflanzen-Oase, eintauchen.