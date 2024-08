Ekelerregender Algenschleim: Der Adria laufen die Urlauber davon

Touristiker an der norditalienischen Adria beklagen Verluste wegen des Algenschleims , der sich vor der Küste mehrerer Badeortschaften ausgebreitet hat. Angesichts des Algenteppichs würden viele Touristen an den Stränden von Rimini , Riccione , Fano und Pesaro den Strand meiden. Viele Urlauber seien vor Ende des geplanten Aufenthalts abgereist.

In Fano nahe Pesaro ziehen Touristiker eine magere Bilanz der Sommersaison, die zu Beginn auch vom schlechten Wetter getrübt wurde. "Viele Urlauber sind sofort abgereist, nachdem sie die Lage am Strand gesehen haben, auch wenn sie ihre Anzahlungen in den Hotels dabei verloren haben", kommentierte Luciano Cecchini vom Hotelierkonsortium "Fano Torrette Marotta" laut Medienangaben.