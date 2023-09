Aktiv im Herbst: Die elf schönsten Themenwege für Groß und Klein

9. Der Erlebniswanderweg Idalp, Ischgl

Der Erlebniswanderweg Idalp führt durch alpine Vegetationszonen und vorbei an Erlebnisstationen. Ein Highlight ist der Walk of Lyrics, bei dem man auf den Spuren von Rihanna, Udo Jürgens und Sting wandelt, die bei Konzerten in Ischgl aufgetreten sind. Über zwei Hängebrücken geht es zur Kitzlochschlucht. Und am Wegrand gibt es Erlebnisstationen und Spielplätze für Groß und Klein.

10. Der Naturerlebnisweg Mitteregg in der Tiroler Zugspitz Arena

Der Naturerlebnisweg Mitteregg vermittelt Wichtiges über den respektvollen Umgang mit der Natur. Es gibt Spielstationen entlang des 30-minütigen Weges. Während der Wanderung müssen die Kinder ein Rätsel lösen und erhalten am Ende mit dem Lösungswort eine kleine Überraschung.

11. Der Sentiero d’arte, Larix-Park in Livigno

Der Kunstweg Sentiero d‘arte führt vom Parco Larix in Livigno vorbei an Skulpturen, die Bildhauer aus aller Welt geschaffen haben. Der Weg ist breit und leicht begehbar.