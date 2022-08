Affoltern, wo die Löcher in den Schweizer Käse kommen

Jede Kuh frisst fünfundzwanzig Kilogramm Heu oder hundertzwanzig Kilogramm frisches Gras und kaut acht Stunden täglich daran herum. In ihrem Euter leisten zwei Milliarden Milchbildungszellen Präzisionsarbeit und liefern fünfundzwanzig bis dreißig Liter täglich. Aus 1.200 Litern Rohmilch entstehen schlussendlich hundert Kilogramm Käse (also etwa ein Laib – dieser wiegt fünfundsiebzig bis hundertzwanzig Kilogramm). Das alles und noch viel mehr erfahren Interessierte in der Emmentaler-Erlebniswelt und Schaukäserei in Affoltern im Kanton Bern.

Der „Königsweg“ – eine digital-visuelle Erlebnistour – entführt in ein „Geschmacksuniversum an der Milchstraße“ und vermittelt witzig (zum Teil im Inneren eines überdimensionalen Käselaibs, als Rap gereimt und mit Heerscharen von Mäusen und Kühen aus Filz und Stoff illustriert) Wissen rund um das Thema Milchwirtschaft und Käseproduktion. Zweibeinige Mäuse können sich selber in der Frischkäse-Produktion üben. Natürlich fehlen auch eine Schaukäserei, ein empfehlenswertes Restaurant und ein Shop mit löchrigen Köstlichkeiten nicht.