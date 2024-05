Ägypten: Wo das Wort "alt" eine neue Bedeutung bekommt

Trauben von ägyptischen Schülerinnen sitzen in den Gängen am Boden, hören Musik und zeichnen die Ausstellungsstücke nach. Dazwischen bahnen sich die Besucher ihren Weg.

Alt ist nicht gleich alt Der jung verstorbene Pharao regierte vor 3.300 Jahren. Damit liegt er etwa im Mittelfeld der Pharaonenzeit, die vor mehr als 5.000 Jahren begann. Es sind diese kaum fassbaren Zeitachsen, die bei einer Ägyptenreise Schwindel erzeugen. Die Jahrtausende fliegen einem nur so um die Ohren, die mittelalterliche Zitadelle Saladins, von der aus man über die Zehn-Millionen-Stadt Kairo blicken kann, wirkt da fast schon modern.

© Anya Antonius Die "alte" Zitadelle Saladins

Apropos Zeit: Der seltsam deplatziert wirkende Uhrturm im Hof der Muhammad-Ali-Moschee in der Zitadelle war ein Geschenk des französischen Königs Louis-Philippe I. – er wollte sich damit für den Obelisken von Luxor bedanken, der heute in Paris auf der Place de la Concorde steht. Es war ein schlechter Tausch. Die Uhr hat nie funktioniert. Neues Zuhause für alte Schätze Die Schätze Tutanchamuns finden jedenfalls bald eine neue Heimat: im neu erbauten Grand Egyptian Museum. Die Eröffnung des riesigen Komplexes am Stadtrand von Gizeh wurde zwar mehrfach verschoben, aber das Atrium und die große Treppe kann man schon jetzt besichtigen. Es lohnt sich: Klarer als hier wird man das Aufeinanderprallen verschiedener Zeitebenen in Ägypten kaum erleben.

© Anya Antonius Ramses in seinem neuen Zuhause

In der luftigen Halle mit Glasdach steht eine elf Meter hohe und über drei Jahrtausende alte Ramses-Statue. Geht man die breite Treppe zwischen den altägyptischen Statuen und Säulenfragmenten hinauf, öffnet sich durch eine riesige Glasfront der Blick auf die nahen Pyramiden von Gizeh.

Anfassen ja, klettern nein Die Stadt ist an diese Nekropole der Pharaonen schon längst ganz nah herangerückt. Nur eines der sieben Weltwunder der Antike hat bis in unsere Zeit überdauert – und nun steht man direkt davor. Die Hand auf den warmen Stein der Cheopspyramide zu legen, wie schon Abertausende Menschen zuvor, fühlt sich fast unwirklich an. Warnschilder – und das Gewusel der fliegenden Händler und selbst ernannten Reiseführer – holen einen aber schnell in die Realität zurück: „Auf die Pyramiden klettern streng verboten!“ Graffitti mit Geschichte Etwas ruhiger geht es auf dem fünfundzwanzig Kilometer entfernten, weitläufigen Areal der Pyramiden und Grabanlagen von Sakkara zu. Auch hier bekommt die Zeit eine neue Bedeutung. Denn manche Besucher hinterließen auch hier, bei der Stufenpyramide des Djoser, ihre Inschriften – allerdings schon vor mehr als 3.000 Jahren. Einige der Bauwerke standen zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 2.000 Jahren.

© Anya Antonius Die Stufenpyramide des Djoser

Too much information Führt die Reise nach Luxor, rund fünfhundert Kilometer nilaufwärts, schwirrt einem endgültig der Kopf. Zwischen den hohen, mit Reliefs verzierten Säulen der Tempel von Luxor und Karnak versucht man, so gut es geht, den Ausführungen des Reiseführers zu folgen. Nicht einfach: Gefühlt hieß jeder zweite Pharao Ramses und auch die zahlreichen Gottheiten sind auf alle (un-)möglichen Arten miteinander verwandt, verbandelt oder für denselben Bereich zuständig.

© Anya Antonius Tempel von Luxor

Dem Gott Amun, seiner Frau Mut und dem gemeinsamen Sohn Chons gewidmet. Beim Eingang standen ursprünglich zwei Obelisken, einer befindet sich seit 1836 in Paris (siehe Text). Auch Alexander der Große hat sich hier baulich betätigt: Er ließ eine Kapelle bauen, dort sieht man ihn auf Fresken als Pharao gekleidet. © Anya Antonius Karnak

Eine vor wenigen Jahren freigelegte Sphingenallee verbindet den Karnak-Tempel mit dem rund 2,5 km entfernten Tempel von Luxor. Nicht verpassen: Die große Skarabäusfigur suchen, gegen den Uhrzeigersinn eine ungerade Anzahl von Umkreisungen um die Figur ziehen und sich etwas wünschen. © Anya Antonius Kom Ombo

Am Weg von Luxor nach Assuan liegt der Doppeltempel von Kom Ombo – er war zwei altägyptischen Göttern getrennt voneinander gewidmet. Die Anlage war bis 1893 bis über die Hälfte von Sand verschüttet, weshalb man auch weit oben an den Säulen noch alte Inschriften und Graffiti entdecken kann. © Anya Antonius Tempel von Philae

Die gleichnamige Insel, auf der der Tempel einst stand, wurde vom Assuan-Staudamm überflutet. Davor trug man die Tempelanlage aber ab und baute sie Stein für Stein auf einer 600 Meter entfernten Nilinsel wieder auf. Nicht verpassen: Am Nilufer im Café frischen Mangosaft trinken und dabei Katzen streicheln.

Grabkammern und ein Wiedersehen Im Tal der Könige, nahe Luxor, schlängelt sich eine Karawane von Golfwägen die Straße zu den steilen Felsklippen hinunter, die die rund fünfundsechzig bisher entdeckten royalen Gräber beherbergen. Lange Gänge führen zu den in den Fels gehauenen Grabkammern. Sie sind komplett mit Malereien in den Originalfarben bedeckt. An manchen Stellen sieht es so aus, als hätte der Künstler den Pinsel gerade erst weggelegt – und nicht bereits vor Tausenden von Jahren.

© Anya Antonius Der Skarabäus hilft hier der Sonne beim Aufgehen