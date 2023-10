Abu Simbel: Ramses’ kurzes Sonnenwunder

Als fast alle dösen, erschallt kurz laute Headbanging-Musik als Wecker: Es dämmert, 5.45 Uhr, die Spannung steigt. Ein Dunstschleier blockiert die ersten Sonnenstrahlen. 5.56 Uhr: Erst jetzt dringen sie in das Innere des Tempels. „Yalla! Yalla!“, rufen die Polizisten. „Weiter! Weiter!“ und schieben die Leute in den Tempel wie eine Viehherde. So viele wie möglich sollen das Wunder erleben können. „Yalla! Yalla!“ Wer stehen bleibt, wird weitergeschubst. Bis man vor den vier Göttern steht: Bis auf Ptah alle angestrahlt vom orangen morgendlichen Sonnenlicht. „Yalla! Yalla!“ ... In gebückter Haltung, damit kein Schatten auf die Figuren fällt.