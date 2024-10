Abenteuer mit Vierbeiner: So geht Reisen mit Hund

Francie Vogel hat ein Lebensmotto: „Hauptsache allein hinaus in die wilde Welt.“ Also fast. Denn ihr Schäferhundmischling Mexx ist nahezu immer dabei. Mit fünfzehn Jahren tritt Vogel ihre erste große Reise an – die auch eine Flucht aus dem schwierigen Elternhaus ist. Mit Armeerucksack, Billigschlafsack, einer Isomatte und einer Dose Ravioli zieht sie das erste Mal los. Später reist sie gemeinsam mit Tom, den sie im Studium kennenlernt, und eben mit Mexx, den sie im Tierheim aufgabelt. Es wird eine Liebesgeschichte zwischen dem Problemhund und dem Problemkind.