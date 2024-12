Das ändert sich 2025 für Reisende in Europa: Neue Einreisebestimmungen und Zutrittsbeschränkungen

Auch 2025 wird ein starkes Reisejahr erwartet - der ÖAMTC fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen: Für Autoreisende innerhalb von Europa ändern sich vor allem die Vignettenpreise und neu eingeführte Umweltzonen . In Italien, dem Lieblingsreiseland der Österreicher und Österreicherinnen wird die Zutrittsgebühr in Venedig ausgeweitet: Die Tage, an denen die Eintrittsgebühr gezahlt werden muss, wird sich fast verdoppeln - von 29 Tagen auf 54 Tage im neuen Jahr. "Neu ist, dass sich bei spontaner Buchung - ab vier Tage vor Besuch der Stadt - der Preis auf zehn Euro erhöht", weiß Yvette Polasek vom ÖAMTC. Auch Zugangsbeschränkungen für den Trevi Brunnen in Rom sind im Gespräch.

Neue Mautsysteme und Vignettenpreise

In Frankreich wird in den kommenden Jahren das Mautsystem schrittweise umgestellt. Künftig können Mautgebühren nur noch elektronisch über das "Free Flow"-System bezahlt werden. Aktuell gibt es bereits drei Free Flow Abschnitte in Frankreich - einer davon ist seit Dezember 2024 aktiv und betrifft die gesamte Strecke der A13 von Mantes bis Caen in der Normandie.

Auch neu ist, dass zusätzlich zu einer dauerhaften Umweltzone die Stadt Paris ab November 2024 eine verkehrsberuhigte Zone eingeführt hat. Die sogenannte ZTL (Zones à Trafic Limité), die man auch aus Italien kennt, wird schrittweise eingeführt. "Bis Ende März gilt noch die Testphase - ab April 2025 gilt die ZTL von 0-24 Uhr und bei Missachtung muss man mit Strafen rechnen", erklärt Polasek.

In Deutschland hat sich die Anzahl der Städte, in denen man eine Umweltplakette benötigt, von knapp 50 auf 37 reduziert. In vielen anderen europäischen Städten wiederum werden neue Umweltzonen eingerichtet. So auch in Polen: Ab 01.07.2025 wird in Krakau eine Umweltzone eingeführt.