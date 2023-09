2023: Ein Reisesommer wie jeder andere?

Neu sei, dass sich mit dem Klima auch das Reiseverhalten verändert hat. Menschen bleiben im Sommer zu Hause, weil es ihnen zu heiß, zu teuer oder die Regionen zu überfüllt sind. Sie verreisen lieber im Frühjahr, im Herbst oder im Winter. Dann geht's auch ans Mittelmeer, Fernreisende zieht es nach Tansania, Kenia und Südafrika. Wer in die USA will, fliegt meistens nach Florida, Kalifornien, in die Großstädte, in die Karibik und auf die ABC-Inseln. Dubai und Abu Dhabi zählen mittlerweile zu Ganzjahresdestinationen, sind aber im Winter besonders beliebt.