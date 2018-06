Reise zu Familie: Studenten sammeln Geld für Reinigungsmann

Knapp 1.700 Euro haben Studenten der britischen Bristol University zusammengetragen, um einem Mann, der an der Bildungseinrichtung als Reinigungskraft arbeitet, eine Reise zu seiner Familie nach Jamaika zu finanzieren. Herman Gordon, so der Name des Mannes, ist einem Bericht des Independent zufolge bereits seit über zwölf Jahren an den Universität tätig. Von Studenten wir er als "Inbegriff der Glückseligkeit" beschrieben, wie es laut BBC auf der zur Spendenaktion gehörigen Crowdfundingseite heißt.

In einem Video ist zu sehen, wie die Studenten Gordon das Geld in einem Kuvert zusammen mit einem Dankesschreiben überreichen. Diesem schießen sofort Tränen in die Augen – er tupft diese mit einem blauen Putztuch ab, umarmt einen der Studenten und sagt: "Ich möchte jedem einzelnen von euch danken, Gott beschütze euch alle."