Nächstenliebe: Lehrer erlässt Mutter Schulden für Trompete ihres Sohnes

Im Interview mit der BBC sagte Jacques Ruffin, dass er zu dem Zeitpunkt, als der Brief verschickt wurde, gerade einmal 13 Jahre alt gewesen sei. Er habe nicht gewusst, dass seine Mutter in finanziellen Nöten steckte. Seinem ehemaligen Musiklehrer sei er "so dankbar" dafür, dass er ihm das "Geschenk der Musik" gegeben und ihm "so viele Türen im Leben geöffnet" hätte. "Ich weiß wirklich zu schätzen, was er getan hat. In meinen Augen ist er ein Held."

James W. Jones sagte der BBC, dass er sich noch erinnern könne, warum er der Mutter die Schulden erlassen habe: "Es war während der Wirtschaftskrise und die Mutter war krank und hatte ihren Job verloren. Ich wollte nicht, dass der Schüler etwa verpasst, nur, weil es Probleme mit den Zahlungen gab."

Nächstenliebe und Spendenaktion

Auf Reddit zeigten sich viele User inspiriert von der Nächstenliebe des Lehrers. Viele versprachen, ihre alten, ungebrauchten Instrumente an bedürftige Kinder weiterzugeben. Jacques Ruffin rief kurzerhand eine Spendenaktion via GoFundMe ins Leben. Dort sammelt er Geld, das er an Musik-Initiativen spenden will, damit "jeder Schüler, der sich dafür interessiert ein Instrument zu lernen, die Möglichkeit hat, das auch zu tun".