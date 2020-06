Rätseln um iranische Internet-Blockade

In der Vergangenheit wurden bereits vielfache Versuche seitens der iranischen Regierung verzeichnet, den Zugang zum Internet vorübergehend zu blockieren. Wie International Business Times feststellt, spielt dabei wohl die Angst vor dem "arabischen Frühling", der Regimewechsel in Ländern wie Ägypten, Tunesien oder Libyen bewirkt hat, eine große Rolle.



Auch der Kampf gegen Spionage-Software wie den Stuxnet-Virus, der iranische Atomanlagen vorübergehend lahmlegte, könnte ein starkes Motiv hinter etwaigen Blockade-Bemühungen des Iran darstellen, merkt Ars Technica an.



Im jüngsten "Feinde des Internet"-Bericht von Reporter ohne Grenzen führt der Iran die Liste der Staaten an, die am aggressivsten gegen das freie Internet vorgehen.