Provokant? Vater bringt Tochter via Photoshop in Gefahr

Helikopter-Eltern veräppeln

Wie viele andere Eltern dokumentiert der Dubliner auf Social Media also – zumindest vermeintlich – authentisch den Alltag seines Kindes. Allerdings möchte man beim Anblick der Fotos am liebsten gleich wieder wegschauen. Doch es kann Entwarnung gegeben werden. Bei den Bildern handelt es sich um perfekte Fotomontagen. Mit der bewussten Provokation übt Crowley augenzwinkernd Kritik an allzu viel Ängstlichkeit in der Erziehung – und verarbeitet nicht zuletzt auch eine für ihn und seine Familie prägende Zeit aus der Vergangenheit.