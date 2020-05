Protest: Grüne Bundesräte gegen ACTA

In Polen demonstrieren seit Wochen Tausende gegen das internationale Abkommen, dem das Land - am selben Tag wie Österreich - vor knapp einer Woche beigetreten ist. Auch in Österreich sind nun, ähnlich wie in Deutschland, Demos gegen ACTA geplant. Am Samstag, den 11. Februar, wird es vorraussichtlich Demozüge in Wien und in Graz geben. Diese werden in Österreich von Menschen rund um die Gruppierung Anonymous organisiert.