Wenn ein Partner nicht reicht

Michael Schrems teilt sein Bett mit zwei Frauen – seiner Ehefrau und seiner Freundin. "Möglich ist das bei uns nur, weil die beiden Frauen auch eine Beziehung miteinander haben", sagt der Gründer der "Schwelle 7", Verein für alternative Lebens- und Liebesbeziehungen. Immer mehr, vor allem junge, Menschen interessieren sich für die Idee, sich von der Monogamie zu lösen und Beziehungen mit mehreren Menschen gleichzeitig zu führen. In den 90er-Jahren wurde dafür der Begriff " Polyamorie" geprägt. "Viele zweifeln am alten Konzept der Ehe und wollen es anders machen als ihre Eltern", erklärt Schrems.

Von einem "überfälligen Untergang der Monogamie" spricht der Alterswissenschaftler Aubrey de Grey in dem Buch "Wie funktioniert die Welt?" (erschienen bei Fischer). De Grey vergleicht das Festhalten an der Monogamie mit dem an der Heterosexualität vor nicht allzu vielen Jahrzehnten. In einer Welt, in der Fortpflanzungsleistung keine Triebkraft mehr darstellt, sei Sex überwiegend eine Freizeitbeschäftigung – und damit vergleichbar mit Schachspielen. "Entweder haben wir jetzt etwas gegen die Frechheit unseres regelmäßigen Schachpartners, der auch mit anderen spielt, oder wir haben auch beim Sex keinen entsprechenden Widerwillen mehr."