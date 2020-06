Pluto, wir kommen!

18. Februar 1930: Der 24-jährige Nachwuchsastronom Clyde Tombaugh starrt im Lowell-Observatorium in Flagstaff/ Arizona auf alte Fotoplatten und kann es kaum fassen. Ist es möglich? Sollte es sich bei dem, was er eben entdeckt hatte, tatsächlich um das lange gesuchte trans-neptunische Objekt handeln? Es sollte!

In einem Wettbewerb wird wenig später ein Name für den neuen Planeten, den neunten des Sonnensystems, gesucht. Venetia Burney gewinnt mit ihrem Vorschlag "Pluto" – "weil er so weit weg und dunkel ist, wie der Gott der Unterwelt". Die Elfjährige erhält 5 $ Belohnung.

Ja, weit weg ist der Planet, der 2006 aufgrund von Astronomenbürokratie zum Kleinplaneten degradiert wurde. Daher war das mit dem Erforschen eine schwierige Sache – bisher. Dieser Tage nähert sich mit "New Horizons" erstmals eine Nasa-Weltraumsonde Pluto, nach neunjähriger Reise. Und das, obwohl sich die Sonde mit mehr als 40.000 km/h von der Erde wegbewegte – so schnell wie kein anderes Raumschiff zuvor.

Nach acht Stunden passierte sie bereits den Mond. Zum Vergleich: Die "Apollo"-Astronauten der 1960er- und 1970er-Jahre benötigten dafür drei Tage. Ein Jahr später hatte "New Horizons" die Mitte des Sonnensystems erreicht und den Riesenplaneten Jupiter passiert.

Mittlerweile ist die Nasa-Sonde nur noch 220 Millionen Kilometer von Pluto entfernt (entspricht dem Abstand der Erde zur Sonne) und wurde dieser Tage geweckt. Um Strom zu sparen, befand sich "New Horizons" während ihrer mehr als vier Milliarden Kilometer weiten Reise nämlich 1873 Tage lang im "Schlafzustand". Alle paar Monate aktivierten die Forscher die Sonde, um zu überprüfen, ob die Systeme noch funktionieren. Zuletzt im Dezember 2014. Vier Stunden und 26 Minuten später sind die Astronomen erleichtert: Die Nasa-Station des Deep Space Networks in Australien empfängt ein Signal aus den Weiten des Weltraums. Projektleiterin Alice Bowman vermeldet: "New Horizons" sei in gutem Zustand. Die Vorbereitung für den Vorbeiflug am Pluto und seinen fünf Monden könne beginnen.