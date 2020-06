Philips: Koch-Automat bereitet Essen selbst zu

Philips hat für seine Küchengeräte ein neues Testimonial gewinnen können. Jamie Oliver, der bereits für Samsungs Weißware Werbung gemacht hat, ist ab sofort Pate für ein neues Kochgerät von Philips. Beim HomeCooker handelt es sich um einen Kochautomaten, der ohne viel Zutun selbst Speisen zubereitet. Das Gerät hat zwar nicht das Automatisierungsniveau eines Roboters und ist noch weit vom Computer-Chef entfernt, nimmt aber bereits einiges an Arbeit ab.

Automatisiertes Kochen

In Zusammenarbeit mit Starkoch Jamie Oliver wurde das 400 Euro teure Gerät entwickelt, das in den nächsten Wochen in den Handel kommt. Es eignet sich für die Zubereitung von Risotto, Paella, Curry, Suppen oder beispielsweise Desserts. Dafür kippt man die Zutaten in die Töpfe, der HomeCooker kocht, dämpft, brät und rührt das Gericht dann selbstständig.