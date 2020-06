Philips bringt rahmenlosen Flat-TV

Rahmenlose FlatTVs

Die neue 6900-er Serie (42 und 47 Zoll, 1400 und 1600 Euro) setzt als erstes auf diese puristische Designlinie. Trotz des reduzierten Auftretens wurden aus technischer Sicht keine Abstriche gemacht. Das für Philips typische Ambilight ist ebenso integriert wie SmartTV, Micro Dimming und 3D.

Auf der IFA wurde zudem ein neues Top-Modell enthüllt. Die neue 9000er-Serie (bis 60 Zoll, ab 3000 Euro) hat alles verbaut, was Philips und TP Vision zu bieten haben. Dazu zählen etwa ein besonders reflexionsarmes Display, eine Bildwiederholrate von 1200 Hertz sowie eine individuell steuerbare Hintergrundbeleuchtung.

Neue Ferbedienung

Für die bessere Handhabung der Internet-Funktionalität der FlatTVs wurde neben einer überarbeiteten Fernsteuerungs-App für Android und iOS auch eine neue Fernbedienung vorgestellt. Diese hat an der Unterseite einen Tastaturblock, um damit Webadresse eingeben zu können. Des weiteren sind Lagesensoren eingebaut, um via Gesten Aktionen steuern zu können.



