Ein Mann mit Markenbewusstsein

Sie sind so rar wie manch begehrte Briefmarke, aber es gibt sie noch: junge Menschen, die sich für Philatelie interessieren. Der 18-jährige Daniel ist so ein Exemplar. Da sitzt er und sucht mit seiner Pinzette akribisch nach besonderen Marken, die er nächste Woche auf einer Ausstellung in Tulln präsentieren möchte. In den drei Glasrahmen befinden sich pro Rahmen zwölf A4-Blätter, die er mit Briefmarken, Briefen und Belegen bestückt.

Damit das Hobby künftig weitergeführt wird, bemüht sich Sybille Pudek um den Nachwuchs. Sie ist Jugendreferentin beim "Verband Österreichischer Philatelistenvereine" und versucht, Schüler für Briefmarken zu begeistern. Etwa 2.000 Kinder sammeln und tauschen bereits im Zuge der VÖPh-Projekte. Österreichweit gibt es geschätzte 700 Jugendliche, die sich in Vereinen engagieren. "Jede Marke erzählt eine Geschichte, das gefällt auch den Jüngsten", sagt Pudek. Sie weiß aber, dass die Freude an bunten Bildern nicht ausreicht, damit Kinder später weitermachen: "Man braucht jemanden, der diese Leidenschaft unterstützt, sich dafür interessiert und das Hintergrundwissen hat." Ohne Opa hätte er nicht zu sammeln begonnen, meint Daniel. "Wenn Kinder sammeln, aber niemanden haben, der das fördert, landet das Album in der Ecke."