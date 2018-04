Pension, was jetzt: Wie andere den Lebensabschnitt gestalten

Interesse, Freude an Bewegung und am Lernen – das zieht sich durch den Lebenslauf der heute 65-Jährigen, die seit 2011 in Pension ist. Deshalb begann sie auch mit Pilates, absolvierte Ausbildungen als Pilates- und Senioren-Instruktorin, wie die korrekte Bezeichnung für Vorturner lautet. Dazu kam noch eine Bodytrain-Ausbildung, bei der körperliche Bewegung die Aktivität beider Gehirnhälften verbessern soll. Es klingt da fast logisch, dass Aigner zuletzt auch beruflich im Sportumfeld tätig war – und zwar in den Universitätsinstituten für Sportwissenschaften und Sportmedizin. Die administrativen Tätigkeiten dort „eröffneten mir eine neue Welt – was alles an Bewegung möglich ist, wenn man sich auch mit der Anatomie des Menschen beschäftigt“.

Das Publikum in ihren Kursen ist unterschiedlich. „Mein Alter war noch nie ein Problem. Ich habe 30- bis 70-jährige Teilnehmer.“ Turnt sie selbst immer mit? Natürlich! Ehrensache! „Manchmal muss ich mich aber entschuldigen, wenn ich nicht alles mitmache, weil ich vorher ein High-Intensity-Training (ein hoch intensives Training, Anm.) gemacht habe“, gesteht sie.

Fad wird der aktiven Sportlerin also in der Pension sicher nicht und es mangelt ihr nicht an Aktivitäten. „Ich habe einen vollen Terminkalender.“ Zu Sport und Familie mit drei Kindern und Enkelkindern kommt noch ein weiterer Fixpunkt – Hausmusik mit einer Freundin. „Für andere mag das alles nach Stress klingen. Aber ich sage immer: Ich habe ein reiches Leben.“