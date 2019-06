Partnersuche: Warum wir in der Liebe immer den gleichen Typ wählen

"Auf diesen Typ Mann/Frau falle ich nie wieder rein!" So, oder so ähnlich, wird nach einer Trennung des Öfteren argumentiert.

Glaubt man neuesten Forschungen, ist das jedoch leichter gesagt als getan. Sozialpsychologen der Universität von Toronto konnten zeigen, dass Menschen bei der Partnersuche ihre Fühler immer wieder nach dem gleichen Persönlichkeitstyp ausstrecken.

Partnerwahl nach Persönlichkeitstyp

"Wenn eine Beziehung endet, führen Menschen die Trennung häufig auf die Persönlichkeit ihres Ex-Partners zurück und sind überzeugt, dass sie sich nun in eine andere Art Mensch verlieben sollten", sagt Studienleiter Yoobin Park, Doktorand am Institut für Psychologie der Universität von Toronto. "Unsere Forschung legt aber nahe, dass es eine starke Tendenz gibt, dennoch mit einem ähnlichen Persönlichkeitstyp auszugehen."

Für die Erhebung, die im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht werde, verglichen die Forscher Daten aus einer mehrjährigen Studie über Paare und Familien verschiedener Altersgruppen. Der Fokus wurde in der Analyse von 332 Studienteilnehmern auf die Persönlichkeiten aktueller und früherer Partner gelegt.

Die Studienteilnehmer bewerteten ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale in Bezug auf Liebenswürdigkeit, Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Neigung zu emotionaler Labilität und Weltoffenheit. Eine Stichprobe aktueller und früherer Partner tat dasselbe.

Das Ergebnis: Es zeigte sich eine signifikante Übereinstimmung in puncto Persönlichkeit der romantischen Partner der Probanden.

Kein Zufall

"Der gezeigte Effekt ist mehr als nur der Hang dazu, sich in jemanden zu verlieben, der einem ähnlich ist", sagt Park. "Die Ausgeprägtheit der Übereinstimmung lässt darauf schließen, dass Menschen tatsächlich einen 'Typ' haben", fügt Geoff MacDonald, Psychologe und Mitautor der Studie, hinzu. Die Erkenntnisse seien "bemerkenswert", "obwohl unsere Daten nicht belegen, warum die Partner von Menschen ähnliche Persönlichkeiten aufweisen".