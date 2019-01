Papst auf Twitter: Jungfrau Maria war "erste Influencerin"

Papst in Panama

Papst Franziskus hatte am Sonntag zum Abschluss des Weltjugendtages in Panama-Stadt gemeinsam mit hunderttausenden Gläubigen eine Messe unter freiem Himmel gefeiert. Am Rande des Treffens in dem zentralamerikanischen Land forderte er eine "friedliche und gerechte" Lösung der Krise in Venezuela. Am Samstag war der Papst wegen der Missbrauchsskandale mit seiner Kirche ins Gericht gegangen.

Nach Angaben der Organisatoren kamen zu der Abschlussmesse in einem Park am Rand von Panama-Stadt 700.000 Gläubige. Das Oberhaupt der Katholiken war am Mittwoch zu dem fünftägigen Treffen nach Panama gereist, zu dem sich etwa 86.000 Pilger aus aller Welt angemeldet hatten, darunter rund 200 Wallfahrer aus Österreich.