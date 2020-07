Panasonic GH3: Systemkamera im DSLR-Format

Räder und Tasten

Ungewohnt bei einer Kamera dieser Größe ist, dass die Tasten für ISO, Weißabgleich und Belichtungskorrektur nicht auf das Vier-Wege-Pad gelegt wurden, sondern als Tasten an der Oberseite, in der Nähe des Auslösers, positioniert sind. Das erinnert an DSLRs von Canon für ambitionierte Amateure und Semi-Profis, wie etwa die 60D, 7D und 5D Mark III, die einige dieser Tasten ebenfalls an der rechten Oberseite haben.

Auch eingeschaltet wird die GH3 an einem Rad, das sich links oben befindet. Damit wird auch auf den Serienbildermodus und die Belichtungsreihe gewechselt. Rechts oben ist das übliche Modus-Wahlrad, ua. mit drei Custom-Positionen, für benutzerdefinierte Modi. Am Rad ist auch eine Position für den manuellen Videomodus vorhanden. An der Rückseite der Kamera gibt es noch eine dedizierte Videoaufnahme-Taste. Etwas ungewohnt für DSLR-Fotografen könnte der Umschalter für Autofokus/manueller Fokus sein, der ebenfalls an der Rückseite und nicht vorne, neben dem Objektiv, untergebracht ist.

Sucher und Display

Sowohl beim elektronischen Sucher als auch beim Display setzt Panasonic auf OLED. Der OLED-Sucher hat 1,74 Millionen Bildpunkte. Die Bildqualität ist gut, kann aber nicht ganz mit dem Sucher der Sony A99 mithalten, die aber auch 2800 Euro kostet. Unter dem Sucher befindet sich ein Lichtsensor. Geht man mit dem Auge zum Sucher, wird das Display deaktiviert.

Das 3-Zoll-Display ist ein Touchscreen und hat 614.400 Bildpunkte. Hier wäre ein Display mit zumindest 920.000 Pixeln gut gewesen, wie ihn etwa einige, aktuelle Premium-Kameras und DSLRs nutzen. Das Display ist klapp- und schwenkbar. Beim ausgestellten Serienmodell fiel das noch schwer, da der Mechanismus ziemlich strenggängig ist.

Erster Eindruck

Die GH3 könnte auch DSLR-Liebhaber überzeugen, wenn diese viel Wert auf die Filmfunktion liegen. Hier bietet die GH3 mit verschiedenen Aufnahmeformaten und Bitraten bis zu 72 Mbit/s reichlich Optionen. Ob sie aber auch Foto-Enthusiasten ansprechen wird, muss sie erst beweisen. Denn es gibt DSLRs mit ähnlicher Ausstattung günstiger, die größere Sensoren und eine größere Objektiv-Auswahl haben, wie etwa die Canon 650D (Straßenpreis ab 640 Euro).