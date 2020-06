Outlook.com im Test: Neubeginn mit Schlichtheit

Über das Zahnrad-Symbol in der Leiste oben rechts gelangt man bei Outlook.com in den Optionen-Bereich. Hier kann man Regeln zum Weiterleiten oder automatisierten Beantworten von Mails festlegen, andere E-Mail-Konten verknüpfen, die Behandlung von Outlook.com-Mails in Desktop-Mailprogrammen managen, Signaturen festlegen, die Junk-Mail-Behandlung managen oder das Aussehen von Outlook.com den eigenen Bedürfnissen anpassen.



Im Optionen-Bereich ist auch das Anlegen einer Outlook-Alias-Adresse möglich, eine Funktion, die vor allem Hotmail-Kunden zugute kommen könnte. Hier kann die E-Mail-Endung " @outlook.com" hinzugefügt werden. Man kann dabei bestimmt werden, ob für die neue Alias-E-Mail-Adresse ein eigener Ordner angelegt werden soll oder Mails, die an die neue Adresse geschickt werden, einfach im Posteingang landen sollen. Nach einer wenige Minuten dauernden Überprüfung durch Microsoft wird die Alias-Adresse aktiv. Beim Verfassen neuer Mails kann man mit einem Klick auf die eigene Adresse die Alias-Adresse als Absender angeben.



Beim Verbinden weiterer E-Mail-Konten bietet Outlook.com einen Zugang über POP3. Das modernere Protokoll IMAP wird hingegen nicht unterstützt. In der Praxis wirkt sich das etwa so aus, dass Nachrichten, die mit einem Desktop-Mail-Programm geladen werden, danach nicht mehr im jeweiligen Webmail-Konto auffindbar sind, weil sie nach der Übertragung von den Mail-Servern gelöscht werden. Außerdem werden Nachrichten etwa nicht als gelesen markiert, wenn sie von einem Mobilgerät aus abgerufen werden, während man etwa mit dem Laptop ebenfalls bei Outlook.com eingeloggt ist. Outlook.com selbst verwendet das E-Mail-Synchronisations-Protokoll Exchange ActiveSync.



Fazit

Mit Outlook.com macht Microsoft auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung. Hotmail in seiner letzten Version, mit überbordenden Textelementen und Pastellfarben, hatte klare Nachteile gegenüber der Strukturiertheit von Gmail. Doch auch Gmail hat in den vergangenen Jahren Ballast zugelegt und hat durchaus das Potenzial, einige Nutzer zu verwirren. Outlook.com macht dagegen sofort den Eindruck einer besonders simplen Bedienung. Was ebenfalls sofort ins Auge sticht: Nirgendwo sieht man Werbung - vielleicht ein vorübergehendes Phänomen.



Klare Schwächen von Outlook.com sind dagegen die fehlende Unterstützung des IMAP-Standards und die Silverlight-Abhängigkeit, etwa für das eingebaute Diashow-Feature. Was die Rechtschreibprüfung beim Verfassen von Mails anbelangt: Hier fühlt man sich einfach nur veräppelt. Den Punkt hätte man besser gleich weggelassen.



Wodurch Outlook.com interessant wird, ist die Verknüpfung mit Facebook und die kommende Einbindung von Skype. Das Webmail-Programm könnte damit zukünftig zur leistungsfähigen Kommunikations-Basis im Browser werden.