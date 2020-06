Orange ist Geschichte: 3 streicht Gratis-Roaming

„1 + 1 ist nicht immer 2, sondern kann auch mehr sein“, meinte Drei-CEO Jan Trionow bei der Präsentation der neuen Drei-Strategie am Montag in Wien. Ziel sei es bei der Zusammenführung gewesen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Dass man dieses „Monsterprojekt“ angesichts der harten Konkurrenz in der Vergangenheit im Haus in so kurzer Zeit auf Schiene gebracht habe, habe sowohl intern als auch extern kaum jemand erwartet. „Wir wollen in der Angreiferrolle bleiben“, hielt Trionow fest und verfüge zusammen mit der Orange-Infrastruktur über das stärkste Netz.

Für bestehende Orange-Kunden, die ab sofort auch im Internet nur noch das Drei-Portal vorfinden, wird sich Drei zufolge nichts ändern. Alle Verträge, Services und selbst die erworbenen Bonusstufen bleiben für ehemalige Orange-Kunden unverändert. Wer etwa schon Bonusstufen bei Orange gesammelt hat, kann die Vertragsverlängerung im alten System durchführen oder auf ein neues Bonusprogramm umsteigen, dass Drei anlässlich des Relaunch nun auch für Drei-Kunden eingeführt hat. Neukunden will Drei mit 100 Euro Bonus locken, die es bei Vertragsabschluss gibt.



