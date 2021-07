Online-Gutscheine wenig genutzt

Groupon Österreich hält sich zu Nutzerzahlen und Umsatz bedeckt. DailyDeal hatte Mitte Juli von immerhin 37.000 verkauften Gutscheinen und einem Umsatz in der Höhe von rund 2,2 Mio. Euro für das zweite Quartal 2011 berichtet. Geschäftsführer Pichler will den Absatz bis Jahresende noch steigern, wie er im Gespräch mit der APA sagte. DailyDeal peilt einen Umsatz von 12 Mio. Euro an.

Das Angebot der in Österreich aktiven Schnäppchenportale ist noch wenig differenziert. Die meisten Plattformen bieten ihre Gutscheine in Städten an, wobei sich der Großteil auf Wien konzentriert. Den Nutzern werden oft ähnliche "deals" geboten. Damit wird sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite um dieselbe Klientel geworben. Kleinere Player wie Teamdeal, ein Portal der Vorarlberger Medienhaus.com, heben sich immerhin durch ihre lokale Färbung ab. Sie wittern ihre Chancen "im kleinen Markt", wie es Medienhaus.com-Geschäftsführer Georg Burtscher formuliert.