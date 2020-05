Online-Banking im Test

Der Online-Auftritt Raiffeisen-Bank ist solide. Während die Konto-Übersicht und die Umsatzliste kaum Grund für Kritik liefern, verräumt auch Raiffeisen die wichtige Überweisungsfunktion im Hauptmenü unter „Zahlungsverkehr“ und „Aufträge“. Ein weiterer Link zum Überweisen findet sich zwar links unten, dieser könnte aber prominenter platziert sein. Verbesserungsbedürftig ist laut Scheugl auch das Log-in. Die diversen Anmeldeoptionen seien für Kunden verwirrend.



Nicht optimal ist zudem, dass das Log-in am unteren Ende der Seite angeordnet ist und so bei kleineren Bildschirmen aus dem Sichtfeld verschwindet. Das Design wirkt derzeit ein wenig angestaubt, soll in Kürze aber grundlegend modernisiert werden. Definitiv vorbildlich ist die mobile Webseite. Das Prüfen des Kontostands und eine Überweisung lassen sich einfach erledigen. Apps runden das gute mobile Angebot ab.