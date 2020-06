Olympische Netzwerke: Unauffällig ist besser

Das Ziel in London sei ein unauffälliger, zuverlässiger Betrieb, so Kaspar: "Wir haben digitalisierte Prozesse, Anmeldeprozesse, Zeitmessungen, die in einer Drittelsekunde von A nach B geschickt werden. Wir haben zahlreiche Korrespondenten, die in ihren heimatlichen Büros sitzen. Wir haben Telefon-Videokonferenzen. Sie müssen sich vorstellen, da sind 6.000 Funktionäre! Wir haben 70.000 Freiwillige, die koordiniert werden müssen, also alleine dieser interne Abstimmungsbedarf generiert riesige Datenmengen." Dazu kommt laut Kaspar noch der Kommunikationsbedarf des Publikums: "Hier werden Fotos verschickt, Kontakte, Mails, Facebook-Einträge. Das sind enorme Kapazitäten, die in so einem Stadion an Datenvolumen generiert werden. Das gleichzeitig abzuführen, die Spitzenkapazitäten zu erfüllen und sicherzustellen, dass im Endeffekt nichts zusammenbricht, das ist im Endeffekt die große Herausforderung."



In den Netzwerken der Olympischen Spiele werden teilweise Übertragungsraten von 40 Gigabyte pro Sekunde erreicht. Das ist etwa 2.500 Mal so schnell wie herkömmliche Internet-Anschlüsse für Privatkunden (mit 16 MBit/s). Kaspar: "Vor wenigen Jahren sind noch 10 Gigabyte als magische Grenze im Raum gestanden. Jetzt sind wir bei 40 Gigabyte. Da sieht man, wie rasch im Netzwerk-Bereich technologische Fortschritte gemacht werden."