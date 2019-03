Wenn Hobbyköche zur Meisterschaft antreten

Probieren und kosten

Neue Geschmäcker entdecken, verkosten und an einfallsreichen Kreationen herumprobieren, liegt im Trend. „Ob am Kochbuchmarkt oder in den sozialen Medien – man merkt, dass das die Menschen interessiert.“ Um sie zu vernetzen, gründete Lefor den „Koch- und Genussverband“. Der Grund: Selbst leidenschaftliche Hobbyköchin, stellte die Besitzerin einer Event-Agentur fest: „Für alles gibt es einen Verband. Nur nicht für alltägliche Dinge wie Kochen. Ich habe mich manchmal selbst gefragt, mit wem ich mich bei einem bestimmten Thema jetzt austauschen könnte.“