Österreicher fühlen sich deutlich jünger als sie sind

Man ist so alt wie man sich fühlt laut einer Redewendung. Und die Österreicher fühlen sich deutlich jünger als sie tatsächlich sind. Im Durchschnitt liegt der Unterschied zwischen Sein und Schein bei 4,2 Jahren. Das ergab eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS, die am Freitag veröffentlicht wurde. Der "normale" Österreicher ist 1,73 Meter groß, hat brünettes Haar und braune Augen. Das Gewicht wird gerne verschwiegen.

Frauen fühlen sich weniger alt

Im Geschlechtervergleich sind es die Frauen, die sich weniger alt fühlen. Laut der Befragung sind sie vom Gefühl her um 4,7 Jahre jünger als auf dem Papier. Bei den Männern beträgt die Differenz nur 3,6 Jahre. Am größten ist der Unterschied in der Generation 60 plus. "70 ist das neue 64", formuliert es IMAS. Ab dem 30. Lebensjahr wachse mit den Jahren der Eindruck bei Mann und Frau, dass man jünger sei, als man tatsächlich ist.

➤ Mehr lesen: Wenn Wien ein Mensch wäre: So sähe er aus