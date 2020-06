Österreich kaum besser im IT-Index

Für den Technologie-Index (Network Readiness Index, NRI) beurteilte das Weltwirtschaftsforum 53 Einzelkategorien, in einigen davon ist Österreich unter den den besten zehn Staaten: Neben der Bestnote im "Internet- und Telefoniewettbewerb" landete Österreich bei der "Verfügbarkeit von digitalem Content" auf Rang 4, mit einer Rate von 24 Prozent bei Softwarepiraterie an 5. Stelle, bei der "Intensität des lokalen Wettbewerbs" auf Platz 8 und bei den neuesten Technologien an 10. Position. Darüber gibt es nur in 12 Ländern mehr Mobilfunkverträge pro Einwohner als in Österreich.