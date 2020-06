ÖBB wollen Pendlern Elektrofahrzeuge anbieten

Mit mehreren Partnern testen die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) ein Modell für den Pendlerverkehr der Zukunft. Statt mit laufenden Verbrennungsmotoren im Stau zu stehen, sollen Berufstätige, die etwas weiter von ihrem Arbeitsplatz entfernt leben, mit einer Kombination von Verkehrsmitteln durch die Gegend flitzen, und das umweltfreundlich und komfortabel. eMORAIL ist ein Ansatz, der einiges Umdenken erfordert. Es ist eine Mischung aus Carsharing, intermodaler Elektromobilität und Smartphone-App.



Das Prinzip von eMORAIL kann man sich so vorstellen: Am Morgen steigt ein Pendler in das Elektroauto vor seiner Haustür und fährt einige Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Dort parkt er das Auto auf einem eigens reservierten Parkplatz. Sowohl dort als auch bei ihm daheim befindet sich eine Ladestation. Der Strom wird teilweise in Photovoltaik-Anlagen erzeugt. Der Pendler steigt nun in den Zug um, der ihn in die Stadt bringt. Auf seinem Smartphone sieht er durch eine eigene App, wie es dort weitergehen soll. Währenddessen steigt ein Briefträger in das am Ausgangsbahnhof abgestellte Fahrzeug ein und benutzt dieses, um tagsüber sein Zustellgebiet abzuklappern.