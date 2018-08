Obama verrät Inhalt des Trump-Geschenks

Michelle Obama hat sich für ihr erstes TV-Interview nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus die Geburtstagsshow von DeGeneres ausgesucht, die in wenigen Tagen ihren 60. Geburtstag feiert. Das berichtet unter anderem das Portal Deadline. Die Sendung wird am Donnerstag ausgestrahlt, doch jener Teil des Interviews, in dem Obama über das Geschenk von Trump spricht, wurde bereits vorab veröffentlicht.

Über das erste Aufeinandertreffen der Obamas und der Trumps und die Geschenkübergabe am Tag der Angelobung war viel berichtet worden (mehr dazu hier). Trump und seine Gattin wurden von den Obamas vor dem Weißen Haus empfangen. Für Schlagzeilen sorgte vor allem jener Moment, in dem das Auto vorgefahren war und Trump schnellen Schrittes die Stiegen zu den Obamas emporstieg. Er verzichtete darauf, auf seine Frau zu warten, die auf der anderen Seite des Autos ausgestiegen war und die türkisfarbene Schachtel in ihren Händen hielt.