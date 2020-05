Nordkoreaner landen YouTube-Hit

Eine Gruppe nordkoreanischer Akkordeonspieler ist zum Renner auf YouTube geworden: Innerhalb von fünf Tagen wurde ihre Darbietung des Songs "Take on Me" der norwegischen Gruppe a-ha aus den 1980ern auf dem Videoportal bereits knapp 320.000 Mal angeklickt. In der seltenen Darbietung eines westlichen Popsongs in dem isolierten kommunistischen Land sind fünf Studenten der Kum-Song-Musikschule in Pjöngjang zu sehen.



Die Aufnahme stammt von dem norwegischen Künstler Morten Traavik, der den Clip ins Netz stellte. Er lud die drei Männer und zwei Frauen aus Nordkorea zudem zu einem Musikfestival in Norwegen in dieser Woche ein, wo die Akkordeonspieler eine Mischung koreanischer und internationaler Songs zum Besten geben sollten. Unklar war, ob sie die Einladung annahmen. In Nordkorea dienen die meisten künstlerischen Auftritte der Huldigung der Kim-Dynastie, die das Land seit seiner Gründung 1948 regiert.