So wird Österreich nobelpreiswürdig

Österreich

Über das, was es braucht, damit es wieder einen Nobelpreisträger ausgibt, diskutierte eine Runde von Fachleuten in Wien , der auch der Molekularbiologe Josef Penninger angehörte, beim Science Talk des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. "Damit wir über einen nächsten Nobelpreisträger reden können, müssen zunächst Strukturen geschaffen werden", sagtPenninger und erläutert den Weg dorthin: Zunächst brauche es eine Vision und Positionierung. "Wo wollen wir hin und wie können wir was erreichen. Es sollte nicht nur in den ersten Zeilen der Regierungserklärung stehen, dass Forschung und Innovation wichtig sind. Es sollte eine klare Positionierung geben, dass man drei, vier Unis unter den Top 100 haben will. Solange es keine konkrete Vision gibt, können wir genauso gut ins Kaffeehaus gehen."

Da wären naturgemäß zusätzliche Mittel für die spannendsten Forschungsvorhaben nötig. "Es braucht eine massive Injektion an Geld und das müsste kompetitiver verteilt werden." Auch der Wissenschaftsfonds FWF sollte deutlich mehr finanzielle Mittel bekommen. Eine weitere Möglichkeit: Unternehmen, die an Universitäten oder Institute spenden wollen, sollen dies von den Steuern absetzen können. "Bekomme ich als Forscher keinen Grant (finanziellen Zuschuss, Anm.) kann ich alleine in New York bei etwa 100 privaten Organisationen, um Geld ansuchen, um Multiple Sklerose oder Krebs zu erforschen. Wenn reiche Österreicher in die Forschung investieren wollen, sollten sie ihren Beitrag auch absetzen können. Ein Bekannter hat kürzlich 350 Mio. US-Dollar an Harvard gespendet – ich wette, er kann das absetzen." Ein Thema, mit dem sich das Ministerium bei einer Enquete im Oktober auseinandersetzen wird. "Mit dem Ziel, dass erste Änderungen folgen", sagt Barbara Wittgruber, Leiterin der Sektion Wissenschaftliche Forschung.