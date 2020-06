Die wohl prominentesten Boots des Landes verfügen über einen zusätzlichen Fell-Kälteschutz: Schlagerbarde und Ex-Skirennläufer Hansi Hinterseer besitzt seine zotteligen Stiefel seit den 70er-Jahren. Und pfeift darauf, ob sie gerade en vogue sind, wie er dem KURIER verriet: "Ich hab’ immer das gemacht, was mir gefallen hat, auch wenn’s gegen den Trend war. Ich mag halt einfach Sachen, in denen ich mich wohlfühle. Die Moonboots hab’ ich schon als Schüler auf dem Stockerl getragen. Für meine TV-Sendung hab ich sie 1996 wieder aus dem Schrank geholt. Zuerst hat man mich ausgelacht, aber dann haben sie sogar die No Angels in ihrer Show getragen und die Schaufensterpuppen von Top-Designern in New York. Ich war wohl einfach der Zeit voraus! Und ich trag’ sie heut’ noch gern."