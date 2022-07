Nicht mehr mobil saunieren: Was tun, wenn das Auto überhitzt?

Ein heißes Auto so gut wie möglich vermeiden

Beim Parken sollte man darauf achten, auf einem Schattenplatz zu stehen, der auch während der ganzen Parkdauer im Schatten bleibt. Denn die Sonne wandert. Die Fenster einen Spalt offen lassen hat laut ÖAMTC jedoch ebenso wenig Wirkung, wie das Auto vor dem Abstellen mit der Klimaanlage möglichst weit herunterzukühlen. Was hilft, sind helle Tücher, mit denen man die Sitzflächen und Armaturenbretter abdeckt. So ist zumindest das Problem mit den 70 Grad heißen Sitzen gelöst. Ein Sonnenschutz für die Windschutzscheibe kann dafür sorgen, dass auch die Lufttemperatur im Innenraum nicht ganz so stark ansteigt.

Beim Fahren kann man mit offenen Fenstern oder Klimaanlage kühlen. Der Tipp dabei: Auf kurzen Strecken zahlt sich die Fenstermethode mehr aus. Bei langen Fahrten ist die Klimaanlage die richtige Lösung. Dabei sollte man aber darauf achten, dass man nicht unter 20 Grad kühlt - Erkältungsgefahr! Der Unterschied zur Außentemperatur sollte außerdem nie mehr als sechs Grad betragen, da der Körper sonst zu sehr mit dem Ausgleichen der Temperaturen beschäftigt ist.

Vor dem Einsteigen das Auto einmal durchlüften hilft dabei, hitzebedingte Kreislaufprobleme vorzubeugen. Auf längeren Fahrten Pausen machen um Frischluft zu schnappen, ist an Hitzetagen ebenso wichtig, wie viel zu trinken. So kann das hitzebedingte Unfallrisiko vermindert werden.