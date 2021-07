New York: Der Post-its Krieg ist entschieden

Seit Anfang Mai kommunizieren Angestellte von Werbe- und Marketingfirmen in der Canal Street in New York mit den Mitarbeitern der jeweils gegenüberliegenden Büro mit kleinen Kunstwerken aus Klebezetteln miteinander.

Was mit einem "Hi" auf einer der Fensterscheiben begonnen hat, ist zu einem Wettbewerb ausgeartet, wer die kreativsten Kunstwerke aus Post-its klebt. Unter den Hashtags #CanalNotes und #PostItWar findet man in den sozialen Netzwerken unter anderem Darstellungen von den Simpsons, Spiderman oder den Angry Birds.