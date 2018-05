Trend in New York: Das Geschäft mit dem Mittagsschläfchen

New York ist die Stadt, die niemals schläft: Höllischer Verkehr schon am frühen Morgen, Partys bis spät in die Nacht und dazwischen harte Arbeit. Um diesen Alltag durchzustehen, gönnen sich immer mehr New Yorker ein Mittagsschläfchen. Statt sich mit noch mehr Kaffee wach zu halten, schließen sie für 20 Minuten die Augen. Nicht im Büro, sondern in Schlafläden, wo sie fürs Nickerchen bezahlen.

Schlummern gegen Geld

"Nap York" eröffnete vor drei Monaten in der Nähe des Bahnhofs Penn Station. Für zwölf Dollar (10,20 Euro) je halbe Stunde können Kunden dort rund um die Uhr eine der hölzernen Schlafkabinen mieten. "Wir wollten all den erschöpften New Yorkern einen Ort bieten", sagt Marketingchefin Stacy Veloric. "Es ist wirklich schwierig, in New York Ruhe zu finden." Angefangen hat "Nap York" mit sieben Kabinen. Doch die Nachfrage war so groß, dass inzwischen 22 weitere hinzugekommen sind. Bald soll es auf dem Dach auch noch Hängematten zum Dösen geben.