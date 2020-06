Neues SimCity zeigt komplexere Welt

Electronic Arts versucht SimCity einen seriöseren und ernsthaften Anstrich zu verpassen. Man wolle Umweltverschmutzung, Ausbeutung und andere Missstände mehr ins Bewusstsein der Spieler rücken und so soziales Engagement fördern. Warum Jugendliche Zeit in ein Videospiel investieren sollten, wenn sie doch auch im realen Leben Aktionen setzen könnten, kann Bradshaw im futurezone-Interview allerdings nicht beantworten.



Auch über den realen Hintergrund der Ursache-Auswirkungs-Zusammenhänge im Spiel will EA Games nur wenig Auskunft geben. Man beruft sich stattdessen auf Experten, die auch bei der Präsentation anwesend waren. Mehr dazu erfahren Sie auf futurezone.at.