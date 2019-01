Eine Mediatorin verrät das Geheimnis einer glücklichen Trennung

Aber warum leben so viele Partner lieber in Stagnation, als den befreienden Schritt zu tun? Warum fällt Trennung so schwer?

Es gibt eine Urangst des Menschen vor Veränderung. Veränderung steht für Ungewissheit und damit für ein mangelhaftes Sicherheitsgefühl. Man hat Angst, die Familie, die Geborgenheit und das, was man sich über so viele Jahre gemeinsam aufgebaut hat, zu verlieren. Das Loslassen fällt so schwer. Wir Menschen verlassen ungern unsere Komfortzone. Manchmal akzeptieren wir lieber Streit und Entfremdung als das neue Unbekannte. Sind Kinder involviert, dann ist das einer der großen Trennungsverzögerer. Man glaubt es den Kindern nicht zumuten zu können. Auch haben viele Angst vor der schlimmen Auseinandersetzung mit dem Partner nach der Trennung.

Welche sind denn die häufigsten Argumente von Menschen, wenn sie sagen, sie können sich nicht trennen?

Kinder sind das Argument Nummer eins. Die Verantwortung ihnen gegenüber macht Trennung schwierig. Natürlich spielen auch Ängste vor Einsamkeit eine große Rolle, neben finanziellen Aspekten. Oft ist es aber auch die Ambivalenz, das Hin- und Herschwanken zwischen Trennungswille und Festhalten.

Unter welchen Umständen kann denn nun eine friedliche Trennung gelingen?

Erste Voraussetzung ist, dass die sachlichen Themen gut geklärt werden. Hierfür sollte man unbedingt Hilfe in Form eines Scheidungsmediators in Anspruch nehmen.Zudem ist es hilfreich, sich in den anderen hineinzuversetzen und ihn nicht als Schwein, Psychopathen oder Narzissten zu bezeichnen, sondern auch dessen Not zu sehen und möglichst auch die Verantwortung für die eigene Mitschuld zu übernehmen.