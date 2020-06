Neue Regeln für Wahl der Schuldirektoren

Neu geregelt wurde in der Steiermark das Verfahren zur Bestellung von Schuldirektoren an den Pflichtschulen sowie der land- und forstwirtschaftlichen Schulen. Die konkrete Gewichtung der Auswahlkriterien durch ein Punktesystem und ein extern durchgeführtes Assessmentverfahren sind die zentralen Neuerungen. Der Landtag hat die Novelle am Dienstag beschlossen.

Ziel der aktuellen Novelle zum Steiermärkischen Landeslehrer-Dienstrechts-Ausführungsgesetz ist es, den Spielraum für politisch motivierte Besetzungen einzudämmen. Das bisherige Verfahren hatte zwar bereits eine Reihe von Auswahlkriterien festgelegt, aber keine Gewichtung dieser Kriterien vorgesehen. Dadurch war es dem Ermessen der Landesregierung überlassen, wie von Fall zu Fall die einzelnen Kriterien und auch Entscheidungen der Schulbehörden und des Bundes bewertet wurden. Bildungslandesrat Michael Schickhofer (S) sprach am Dienstag von einem "objektiven und transparenten Verfahren, das klarlegt, wer die beste Kompetenz hat, am leistungsfähigsten und engagiertesten ist".