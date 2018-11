Narrenfrei ab 11.11.: Der Kaiser ist nackt

Die Tradition des Narren ist lang und international: Im muslimischen Kulturraum kennt man Mullah Nasrudin, der in der Sufi-Tradition die hierarchisch Höherstehenden bloßstellte. In Peru ist ,El Loco’ eine berühmte Narrenfigur. „Insbesondere an den Höfen absolutistischer Herrscher gab es Narren. Die Bedeutung, die ihnen beigemessen wurde, war von diesen Herrschern determiniert. Für manche war die Meinung eines Narren ausschlaggebend für ihre weiteren Handlungen, für manche bloße Unterhaltung“, erklärt Markus Kupferblum, Regisseur, Autor und Clown sowie Experte für Commedia dell’arte und Maskentheater. Er berichtet von einem Nigerianischen Präsidenten in den 1980er Jahren, der einmal pro Jahr zu den „Ausgestoßenen“ in die Wälder um Lagos gegangen sein soll, um diese über sein Regieren zu befragen: Er wusste, dass sie immer offen mit ihm reden würden, weil sie nichts zu verlieren hatten.

„Je klüger die Herrscher, desto klüger die an den Hof geladenen Narren“, erläutert Kupferblum die historische Bedeutung des Narren: „Das waren gescheite und meist auch schlagfertige Leute, die aufgrund ihres Narrenstatus Unangenehmes sagen durften, weil sie kein Teil der Gesellschaft, also nicht ,satisfaktionsfähig’ waren. Denn die Herrscher hatten ihre Legitimation durch Gott, durften also von niemandem ,Ernstzunehmenden’ kritisiert oder gar in Frage gestellt werden, da das Gotteslästerung gewesen wäre. Doch kluge Herrscher erkannten den Wert einer freien Beurteilung durch einen Narren, der ungestraft und ohne Angst sagen konnte, was er denkt – denn meist war es das, was die Stimmung im Volk wiedergab. Hätte etwa ein Minister diese Wahrheiten gesagt, wäre der wohl geköpft worden.“