Nackte posierten in Melbourne für US-Fotograf Spencer Tunick

Nackte Körperkunst

Tunicks temporäre Installationen aus nackten Menschenmassen fanden neben Sydney und Wien auch in Mexiko und München statt.

Mit einem Foto von hundert nackten Frauen brachte der Fotograf 2016 seinen Protest gegen die geplante Nominierung von Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zum Ausdruck. Einen Tag vor dem Beginn des Nominierungsparteitags lichtete Tunick die Frauen unterschiedlicher Hautfarben in Sichtweite der Halle in Cleveland ab, in der auch der Parteitag stattfand. Die Frauen hielten große runde Spiegel in Richtung der Veranstaltungshalle hoch. Die Spiegel sollten laut der Website des Künstlers "das Wissen und die Weisheit fortschrittlicher Frauen und das Konzept von 'Mutter Natur' auf die Halle, das Stadtbild und den Horizont von Cleveland reflektieren".