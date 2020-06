AK-Studie: Plätze in Ganztagsschulen sind rar

Die Nachmittagsbetreuung kann ein großes Loch ins Familienbudget reißen. Deshalb fordert die AK eine Staffelung der Beiträge. Doch trotz Staffelung können oder wollen sich manche die Betreuung nicht leisten, wie das Beispiel Wien zeigt. Dort berichten Direktoren von Ganztagsschulen, dass sie "Schüler vom Essen ausschließen müssen, wenn Eltern nicht bezahlen". Schlimmer noch: "Sind Eltern drei Monate im Rückstand, muss das Kind von der Ganztagsschule ab- und in einer Halbtagsschule angemeldet werden." Für Stephan Maresch, Pflichtschullehrergewerkschafter in Wien, "ein unbefriedigender Zustand. Zumal die Aufgabe, die Eltern über die Umschreibung zu informieren, an den Direktoren hängen bleibt". Bei der Stadt Wien sieht man sich in einem Dilemma: "Es wäre ein schlechtes Signal für andere, wenn wir nicht auf Bezahlung bestehen würden."