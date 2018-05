Nach Spott: Pariser Wachsfigurenmuseum lässt Macron überarbeiten

Nach einer Welle der Kritik im Internet zieht das Pariser Wachsfigurenkabinett seine Figur von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Das traditionsreiche Grevin-Museum kündigte am Mittwoch an, die Statue überarbeiten zu lassen oder notfalls eine neue in Auftrag zu geben. Viele Nutzer hatten sich über die "misslungene" Figur lustig gemacht.

"Ein ängstliches und starres Gesicht, eine steife Figur ohne Leben - das ist einfach nicht schön", sagte der Direktor des Grevin-Museums, Yves Delhommeau. "Wir haben sogar Donald Trump hinbekommen - es gibt keinen Grund, dass uns nicht auch Emmanuel Macron gelingt", betonte der Museumschef.