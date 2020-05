Warum Mütter einen tollen Job machen

„Viele Frauen haben den Anspruch perfekt zu sein. Im Job, in der Familie, als Frau, Mutter, Tochter. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn es bedeutet, alles so gut wie möglich zu machen. Perfektionismus kann aber auch hemmend wirken – genau das Gegenteil bewirken. Dann, wenn man den Anspruch an sich selber und seine Umgebung so hoch schraubt, dass niemand mehr mitkann.

Ich bin sicher nicht perfekt – ich will es auch gar nicht sein. Aber ich weiß, was ich will. Ich wollte immer Kinder haben, ich wollte immer einen interessanten Job ausüben. Beides habe ich mir erfüllt, weil ich eine Entscheidung dahingehend getroffen habe. Damit ist mein Leben anspruchsvoll, lustig, anstrengend, liebevoll – einfach bunt und vielfältig. Aber sicher nicht perfekt.