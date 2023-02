Zendayas Reißbrett-Karriere: Vom Teenieidol zum (Mode-)Superstar

Immer natürlich und ohne Skandale

Bei dem einstigen Kinderstar, der vom gleichen Agenten wie Miley Cyrus entdeckt wurde, scheint jedes Detail ihrer Karriere wie am Reißbrett geplant. Das Besondere an Zendaya aber ist -neben ihrem schauspielerischem Talent: Bei ihr wirkt jede noch so plumpe Werbeaussage natürlich und nicht aufgesetzt - und sie ist ausgesprochen witzig.

Generell hält sie sich mit Interviews und Details zu ihrem Privatleben zurück.

Noch dazu hat sie bzw. ihre Agenten den richtigen Riecher was Film- und Serienhits angeht. Neben dem dem Serienerfolg "Euphoria" spielte die Kalifornierin in den Blockbustern Dune und Spiderman und nun in dem Drama Challengers.

Mode-(Superstar)

Dazu glänzt sie auch noch mit den besten Looks auf dem roten Teppich. Meist setzt Zendaya auf Vintage-Kleider, die nicht nachgekauft werden können. So zeigte sie sich vor einigen Tagen erste in einer Robe von Versace aus dem Jahr 2002

Ihre Wunderwaffe auf dem Red Carpet: Stylist Law Roach, der seine Kunden sehr exklusiv auswählt. Der ehemalige Besitzer eines Secondhand-Shops ist für sein Wissen über Modegeschichte berühmt. Zendaya und Bella Hadid lassen sich von ihm einkleiden – hauptsächlich in Vintage-Errungenschaften.

Die Stücke sind zum einen nachhaltig – sorgen damit für ein positives Image – und beweisen noch dazu ein gewisses Modeverständnis der Trägerin. Ein Jackpot für Zendaya, die den derzeitigen Trend auf dem roten Teppich erst so richtig groß werden ließ.

Von Zendaya wird man wohl auch in nächster Zeit filmisch und modisch noch viel hören.